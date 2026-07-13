Akut läcka – boende blir utan vatten hela dagen

En akut vattenläcka drabbar boende i centrala Kungsbacka under onsdagen. Först framåt kvällen tros vattnet vara tillbaka.
Det var tidigt under onsdagsmorgonen som vattnet stängdes av efter en akut läcka. Det är boende på Borgmästaregatan som drabbas av problemen.
Prognosen är att vattnet ska vara tillbaka vid 18-tiden i dag. Tidpunkten är preliminär och kan antingen förkortas eller förlängas. Vattentankar har ställts ut vid Borgmästaregatan 8.
Kommunen informerar på sin hemsida om att när vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och innehålla luft. Spola tills missfärgningen försvinner, men tänk på att många spolar samtidigt, så det kan bli tryckfall av den anledningen. Undvik att tvätta vittvätt!
"Upp till varje kommun att fatta beslut"
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.