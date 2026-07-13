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NYHETER 2026-07-15 KL. 10:27

Akut läcka – boende blir utan vatten hela dagen

En akut vattenläcka drabbar boende i centrala Kungsbacka under onsdagen. Först framåt kvällen tros vattnet vara tillbaka.

Akut läcka – boende blir utan vatten hela dagen
En vattenläcka gör att en del boende i centrala Kungsbacka blir utan vatten hela dagen.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var tidigt under onsdagsmorgonen som vattnet stängdes av efter en akut läcka. Det är boende på Borgmästaregatan som drabbas av problemen.

Prognosen är att vattnet ska vara tillbaka vid 18-tiden i dag. Tidpunkten är preliminär och kan antingen förkortas eller förlängas. Vattentankar har ställts ut vid Borgmästaregatan 8.

Kommunen informerar på sin hemsida om att när vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och innehålla luft. Spola tills missfärgningen försvinner, men tänk på att många spolar samtidigt, så det kan bli tryckfall av den anledningen. Undvik att tvätta vittvätt!



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