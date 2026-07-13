S kräver svar om vården: "Oerhört anmärkningsvärt"

Magdalena Sundqvist (S) reagerar på Vård- och omsorgs åtgärder för att mildra ett eventuellt underskott.
Till första mötet med kommunfullmäktige vill hon ha svar från nämndordföranden på varför ingen riskanalys behövts för åtgärderna som vidtas just nu.
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