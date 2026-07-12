250 utan ström – skogsmaskin rev ner ledningar

Av Carl Johan Mårtensson

Ett strömavbrott ska ha inträffat i Kungsbacka under tisdagen.



En skogsmaskin ska ha rivit ner ett par ledningar i Ålgårda. Foto: Ronny Karlsson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Strömmen ska ha gått idag vid klockan 10 och kunder i bland annat Fjärås, Sundstorp och Rossared drabbades.

– Det är en skogsmaskin, någonstans i Ålgårda, som drog ned ett par luftledningar och orsakade ett strömavbrott för ungefär 250 kunder, säger Jesper Liveröd, presschef på Ellevio.

Personal är på plats i området och arbetar. Vid 12-tiden ska endast två kunder vara drabbade, men Ellevio varnar för att strömmen kan komma och gå under arbetet.

– Vi fick tillbaka strömmen rätt omgående genom omkopplingar, men sen finns det arbete kvar.