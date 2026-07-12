250 utan ström – skogsmaskin rev ner ledningar

Ett strömavbrott ska ha inträffat i Kungsbacka under tisdagen.
Strömmen ska ha gått idag vid klockan 10 och kunder i bland annat Fjärås, Sundstorp och Rossared drabbades.
– Det är en skogsmaskin, någonstans i Ålgårda, som drog ned ett par luftledningar och orsakade ett strömavbrott för ungefär 250 kunder, säger Jesper Liveröd, presschef på Ellevio.
Personal är på plats i området och arbetar. Vid 12-tiden ska endast två kunder vara drabbade, men Ellevio varnar för att strömmen kan komma och gå under arbetet.
– Vi fick tillbaka strömmen rätt omgående genom omkopplingar, men sen finns det arbete kvar.
"Upp till varje kommun att fatta beslut"
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.