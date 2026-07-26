Larm om trafikolycka – motorcyklist körde omkull

Av Ronny Karlsson

Räddningstjänsten har fått in ett larm om en trafikolycka under tisdagsmorgonen.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in klockan 09.11 och det handlade om en olycka med ett mindre motorfordon i Frillesås.

Olyckan ska ha skett på Torstenviksvägen och räddningstjänst ryckte ut.

– det är en motorcyklist som har gått omkull. Vi har varit där men föraren är upp och går, Det var heller ingen sanering för oss så vu har vänt hem, säger larm- och ledningsoperatör Mats Gränsmark på Räddningstjänsten Storgöteborg.