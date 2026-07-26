Larm om trafikolycka – motorcyklist körde omkull

Räddningstjänsten har fått in ett larm om en trafikolycka under tisdagsmorgonen.
Larmet kom in klockan 09.11 och det handlade om en olycka med ett mindre motorfordon i Frillesås.
Olyckan ska ha skett på Torstenviksvägen och räddningstjänst ryckte ut.
– det är en motorcyklist som har gått omkull. Vi har varit där men föraren är upp och går, Det var heller ingen sanering för oss så vu har vänt hem, säger larm- och ledningsoperatör Mats Gränsmark på Räddningstjänsten Storgöteborg.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.