Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-08-01 KL. 09:00
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Polis jagade ikapp på E6 – man åtalas för grovt rattfylleri

Av Ronny Karlsson

Mannen körde vingligt på E6 genom hela Kungsbacka och var nära att krocka. Till slut stoppades han av en polispatrull och nu väntar åtal för grovt rattfylleri.

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