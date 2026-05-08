Misstänkt rattfull stoppades av polis

När polisen stoppade en bil fattades misstankar om att föraren var rattfull.
Händelsen inträffade vid midnatt, natten mot söndag, i de centrala delarna av Kungsbacka.
Föraren fick blåsa i polisens sållningsinstrument vilket gav positivt utslag och fick därför följa med för kontroll misstänkt för rattfylleri.
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