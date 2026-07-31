Nu ska Bertil hålla i gång Eva och Leif

Den 13 juli var det dags för Bertil att flytta hemifrån. Den åtta veckor gamla Jack Russellvalpen lämnade kompisarna på Stjärnledens Kennel i Åsa, hoppade in i en Volvo och åkte med sin nya matte och husse till ett spännande liv i Onsala. För de rutinerade hundägarna Eva Norrand Andersen och Leif Thorkil Andersen var valet av hundras inte så svårt. De ville ha en hund som håller dem aktiva – en uppgift som Bertil kommer att lösa galant.
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