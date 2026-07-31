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NYHETER 2026-08-02 KL. 09:45
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Hundar kräver tid, pengar och ett ihållande intresse

Av Thomas Östberg

Har jag tid? Kommer intresset att hålla i sig i cirka 10–15 år? Och har jag råd? Det är tre grundläggande frågor som en potentiell hundköpare bör fundera på. Om svaren är positiva blir nästa steg att hitta en lämplig ras och en uppfödare som inger förtroende. Här ger Ewa Palmé i Hallands Kennelklubb och juristen Håkan Carlsson på Konsumenternas Försäkringsbyrå tips på hur man kan tänka för att hamna rätt.

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