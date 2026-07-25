Rubin: "Rörelser man inte borde göra som människa"

En projektil på ett mindre skyddat och mer sårbart ställe? Den utlämnande känslan när ett misstag inte kan döljas?
Fjäråssonen Niklas Rubin har ett annat svar på vad som är sämst med att vara ishockeymålvakt.
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