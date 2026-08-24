Debatt: Ingen konflikt gällande byggnation

Bostadsbyggandet och användningen av mark står i fokus i debatten om Kungsbackas framtida utveckling. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Replik på "Hur går visionen för en grön småstad?".

Visionen som avses är en del av Vision för Kungsbacka kommun och kopplat till den skrivelse av Alliansen Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet inför budget 2027.

Visionen säger att i Kungsbacka skall det finnas attraktiva bostäder för alla smaker som möter behoven hos olika generationer och livsstilar, samtidigt vill Alliansen satsa på småhus? Hur går det ihop? Att bygga småhus tar mer värdefull mark i anspråk än att förtäta och bygga flerfamiljshus.

Jag säger inte att vi har en bostadsbrist utan Boverket klassar Kungsbacka som en kommun med bostadsbrist, då det idag inte finns bostäder för att möta behoven hos våra invånare.

Visst vill vi att de som flyttar till Kungsbacka, föds, växer upp här skall kunna bo kvar ung som gammal? Inget liv, ingen frid eller harmoni utan tillgänglighet och en fungerande arbetsmarknad. Då måste det finnas bostäder för olika behov, det finns inte idag. Bostad är en mänsklig rättighet.

Till karaktären kan Kungsbacka beskrivas som en grön småstad under tillväxt. Som småstad räknas ett invånarantal upp till 25 000, det är länge sedan Kungsbacka passerade detta antal. Idag är Kungsbacka en stor och växande kommun.

I Vänsterpartiets budgetar sedan många år samt i våra valmanifest framgår tydligt att Vänsterpartiet är emot och vill stoppa byggnation på värdefull åkermark. Men det vinner inte gehör i vår kommun, utan här skall det satsas på småhus som tar viktig och värdefull åkermark i anspråk. Så där föreligger ingen konflikt mellan vad som anförs i repliken och Vänsterpartiet.

Tänk Vallda Trädgårdsstad. Detta stod inte Vänsterpartiet bakom. Där kan vi tala om miljö och klimat. En redan hårt trafikerad väg, där skall trafikflödet ökas på, livsviktig och brukbar åkermark försvinner.

Violet Dunér (V)

Kungsbackabo sedan början av 1970

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