Så blir vädret i Kungsbacka under onsdagen

Av Johanna Simonsson

Det blir en solig onsdag i Kungsbacka med temperaturer runt 25 gradeer.



Sol och värme väntas under onsdagen. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Onsdagens väder ser ut att bli en riktig sommardag.

– Det blir generellt soligt under dagen och temperaturmässigt ligger vi på knappa 25 grader mitt på dagen, säger Marie Stark, meteorolog på SMHI.

Vindarna blir ostliga men väntas inte bli särskilt kraftiga. Kungsbacka ligger under ett högtryck som gör att det blir förhållandevis lugna vindar.

– Det kan komma in lite moln under dagen men generellt blir det mycket sol, säger Marie Stark.

Även under kvällen kan moln dra in, men solen väntas titta fram även då.

Det fina vädret håller i sig under torsdagen. På fredagen väntas däremot ett väderomslag när regn drar in västerifrån.