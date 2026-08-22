Debatt: Kollektivtrafiken ska vara billigare än bilen

Priset på kollektivtrafiken står i fokus i debattartikeln. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Socialdemokraterna i Region Halland har som mål att tåg och buss ska vara ett billigare alternativ än bilen. Tyvärr är det inte så idag i moderatstyrda Halland och vi har till exempel de näst dyraste månadskorten i hela landet och en enkel biljett mellan Kungsbacka och Varberg kostar 92 kronor.

Vi har därför som vallöfte att månadskorten ska bli 25 procent billigare och enkelbiljetter med Öresundstågen 20 procent billigare. Löften som ger oss rimliga priser i kollektivtrafiken på en nivå som liknande regioner. Med vår politik gör vi det enklare att röra sig i vår region vilket gynnar både tillväxten och klimatet.

För detta får vi nu kritik från ledande moderater i Kungsbacka. Samma moderater som gick i taket för tre år sen när priserna inom Halland höjdes av deras egna partivänner i regionen. Vi socialdemokrater gör nu precis det som ni önskade för tre år sen.

Vi lovar lägre priser på tåg och bussar i Halland om vi vinner regionvalet, vi äger bara frågan inom Hallands gränser men kommer givetvis också att arbeta för att även priserna till Göteborg sänks. Det är Hallands viktigaste pendlingsstråk och helt väsentligt för hela Hallands kompetensförsörjning och tillväxt,

Eftersom att M nu så kraftigt kritiserat vårt förslag så väntar vi med spänning på att M kommer med sitt förslag för sänkta priser. Tyvärr lär vi få vänta förgäves, det är alltid enklare att kritisera andra än att själv presentera något.

Per Svensson (S), regionrådskandidat Halland

Magdalena Streijffert (S), regionrådskandidat Halland

Magdalena Sundqvist (S), oppositionsråd Kungsbacka

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