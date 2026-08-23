Sol och värme – så blir tisdagens väder i Kungsbacka

Sol och värme utlovas i Kungsbacka under tisdagen.
– Nästan lite sensommarvarmt, om man kan kalla det det, säger Gustav Åström, meteorolog på SMHI.
Det är högtrycksbetonade dagar som väntar i Kungsbacka.
– Det är soligt väder under tisdagen och temperaturer upp mot 24 grader, säger Gustav Åström, meteorolog på SMHI.
Under tisdagen väntas solen titta fram hela dagen och 24 grader väntas mellan klockan 14 och 18.
Även onsdagen och torsdagen håller det somriga vädret i sig, men det gäller att passa på att njuta.
– På fredag slår det om. Det blir ganska ordentligt regnväder från sydväst och stadigt under helgen med regn i omgångar, blåst och lägre temperaturer, säger meteorologen.
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