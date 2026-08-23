Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
Klik venligst
NYHETER 2026-08-25 KL. 09:25

Sol och värme – så blir tisdagens väder i Kungsbacka

Av Johanna Simonsson

Sol och värme utlovas i Kungsbacka under tisdagen.

Sol och värme – så blir tisdagens väder i Kungsbacka
Sol och höga temperaturer i Kungsbacka under tisdagen. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

– Nästan lite sensommarvarmt, om man kan kalla det det, säger Gustav Åström, meteorolog på SMHI.

Det är högtrycksbetonade dagar som väntar i Kungsbacka.

– Det är soligt väder under tisdagen och temperaturer upp mot 24 grader, säger Gustav Åström, meteorolog på SMHI.

Under tisdagen väntas solen titta fram hela dagen och 24 grader väntas mellan klockan 14 och 18.

Även onsdagen och torsdagen håller det somriga vädret i sig, men det gäller att passa på att njuta.

– På fredag slår det om. Det blir ganska ordentligt regnväder från sydväst och stadigt under helgen med regn i omgångar, blåst och lägre temperaturer, säger meteorologen.



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

NYHETER 2026-08-25 KL. 09:25
Sol och värme – så blir tisdagens väder i Kungsbacka
NYHETER 2026-08-25 KL. 08:19
Mikro började brinna – räddningstjänsten ryckte ut
NYHETER 2026-08-25 KL. 07:57
Bråk bland ungdomar på skola – polisen ryckte ut
Premium | NYHETER 2026-08-25 KL. 07:30
Boende oroliga för trafiken i området: ”Riskfyllt för barn”
Premium | NYHETER 2026-08-25 KL. 06:45
Elever fick sommarjobb i kök – trots utbildning för vården
NYHETER 2026-08-24 KL. 21:05
Män stal från butik – polisen hittade stöldgods i bil
NYHETER 2026-08-24 KL. 20:00
Många nyfikna på villa nära hav och natur
Premium | NYHETER 2026-08-24 KL. 19:00
Gymnasiechefen efter skolattacken: "Fruktansvärt"
Premium | NYHETER 2026-08-24 KL. 12:15
Åklagaren om misstänkta mordet: ”Fortfarande frihetsberövad”
Premium | NYHETER 2026-08-24 KL. 11:46
Sol och värme väntar i Kungsbacka

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-08-23 KL. 19:51
Kvinna hittad död – man anhållen misstänkt för mord
Premium | NYHETER 2026-08-24 KL. 09:04
Stinas oväntade möte med en varg: ”Mäktigt”
Premium | NYHETER 2026-08-24 KL. 07:30
Nya matbutiken har öppet dygnet runt: ”Blivit succé”
Premium | NYHETER 2026-08-24 KL. 10:20
Misstänkta mordet i Åsa: Ambulansen slog larm
Premium | NYHETER 2026-08-23 KL. 15:45
Hon tar över på Tjolöholm: ”Tror vi kan göra magi här”

Fler nyheter

Nyheter: Sol och värme – så blir tisdagens väder i KungsbackaBlåljus: Bråk bland ungdomar på skola – polisen ryckte utNyheter: Elever fick sommarjobb i kök – trots utbildning för vårdenBlåljus: Män stal från butik – polisen hittade stöldgods i bil
Klik venligst
Boende oroliga för trafiken i området: ”Riskfyllt för barn”
NYHETER 2026-08-25 KL. 07:30
Premium

Boende oroliga för trafiken i området: ”Riskfyllt för barn”

TV-klipp och nyheter

Sol och värme – så blir tisdagens väder i Kungsbacka
2026-08-25 KL. 09:25

Sol och värme – så blir tisdagens väder i Kungsbacka

Mikro började brinna – räddningstjänsten ryckte ut
2026-08-25 KL. 08:19

Mikro började brinna – räddningstjänsten ryckte ut

Bråk bland ungdomar på skola – polisen ryckte ut
2026-08-25 KL. 07:57

Bråk bland ungdomar på skola – polisen ryckte ut

Debatt: Kollektivtrafiken ska vara billigare än bilen
2026-08-25 KL. 11:00

Debatt: Kollektivtrafiken ska vara billigare än bilen

Debatt: Det är många som mår dåligt
DEBATT 2026-08-25 KL. 10:00

Debatt: Det är många som mår dåligt

Debatt: C har inte tagit chansen
DEBATT 2026-08-25 KL. 08:51

Debatt: C har inte tagit chansen

Elever fick sommarjobb i kök – trots utbildning för vården
NYHETER 2026-08-25 KL. 06:45
Premium

Elever fick sommarjobb i kök – trots utbildning för vården

Män stal från butik – polisen hittade stöldgods i bil
NYHETER 2026-08-24 KL. 21:05

Män stal från butik – polisen hittade stöldgods i bil

Många nyfikna på villa nära hav och natur
NYHETER 2026-08-24 KL. 20:00

Många nyfikna på villa nära hav och natur

Gymnasiechefen efter skolattacken:
NYHETER 2026-08-24 KL. 19:00
Premium

Gymnasiechefen efter skolattacken: "Fruktansvärt"

Så agerar Kungsbackas skolor efter dådet

Experten sätter betyg på Pirates trupp och nyförvärv
SPORT 2026-08-24 KL. 18:00
Premium

Experten sätter betyg på Pirates trupp och nyförvärv

Debatt: Station i Frillesås inget valfläsk för L
DEBATT 2026-08-24 KL. 17:00

Debatt: Station i Frillesås inget valfläsk för L

Debatt: Mensvärk ska inte stoppa utbildning
DEBATT 2026-08-24 KL. 15:30

Debatt: Mensvärk ska inte stoppa utbildning

Debatt: Det räcker inte med jämlik vård
DEBATT 2026-08-24 KL. 14:52

Debatt: Det räcker inte med jämlik vård

SM-tävlingar till Kungsbacka nästa år:
SPORT 2026-08-24 KL. 14:00
Premium

SM-tävlingar till Kungsbacka nästa år: "Lite oväntat"

Åklagaren om misstänkta mordet: ”Fortfarande frihetsberövad”
NYHETER 2026-08-24 KL. 12:15
Premium

Åklagaren om misstänkta mordet: ”Fortfarande frihetsberövad”

Sol och värme väntar i Kungsbacka
NYHETER 2026-08-24 KL. 11:46
Premium

Sol och värme väntar i Kungsbacka

Efter stora knarkbeslaget – ytterligare två män häktade
NYHETER 2026-08-24 KL. 11:34
Premium

Efter stora knarkbeslaget – ytterligare två män häktade

Möt domaren som blivit ett fenomen – har miljonpublik
FOTBOLL 2026-08-24 KL. 11:00
Premium

Möt domaren som blivit ett fenomen – har miljonpublik

Misstänkta mordet i Åsa: Ambulansen slog larm
NYHETER 2026-08-24 KL. 10:20
Premium

Misstänkta mordet i Åsa: Ambulansen slog larm

Sporthelgen i korthet
FOTBOLL 2026-08-24 KL. 10:00
Premium

Sporthelgen i korthet

Stinas oväntade möte med en varg: ”Mäktigt”
NYHETER 2026-08-24 KL. 09:04
Premium

Stinas oväntade möte med en varg: ”Mäktigt”

Nya matbutiken har öppet dygnet runt: ”Blivit succé”
NYHETER 2026-08-24 KL. 07:30
Premium

Nya matbutiken har öppet dygnet runt: ”Blivit succé”

Körde på vildsvin – nu döms mannen
NYHETER 2026-08-24 KL. 06:45
Premium

Körde på vildsvin – nu döms mannen

Den räddande derbyängeln:
FOTBOLL 2026-08-23 KL. 19:58
Premium

Den räddande derbyängeln: "Jag är väl realist också"

Kvinna hittad död – man anhållen misstänkt för mord
NYHETER 2026-08-23 KL. 19:51

Kvinna hittad död – man anhållen misstänkt för mord

Tölö blev utelåsta – matchen fick flyttas fram
FOTBOLL 2026-08-23 KL. 18:38
Premium

Tölö blev utelåsta – matchen fick flyttas fram

Nattsvart derby för OBK – nu väntar ny vardag för kuggen
FOTBOLL 2026-08-23 KL. 16:09
Premium

Nattsvart derby för OBK – nu väntar ny vardag för kuggen

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

DEBATT 2026-08-25 KL. 11:00
Debatt: Kollektivtrafiken ska vara billigare än bilen
DEBATT 2026-08-25 KL. 10:00
Debatt: Det är många som mår dåligt
NYHETER 2026-08-25 KL. 09:25
Sol och värme – så blir tisdagens väder i Kungsbacka
DEBATT 2026-08-25 KL. 08:51
Debatt: C har inte tagit chansen
NYHETER 2026-08-25 KL. 08:19
Mikro började brinna – räddningstjänsten ryckte ut
NYHETER 2026-08-25 KL. 07:57
Bråk bland ungdomar på skola – polisen ryckte ut
Premium | NYHETER 2026-08-25 KL. 07:30
Boende oroliga för trafiken i området: ”Riskfyllt för barn”
Premium | NYHETER 2026-08-25 KL. 06:45
Elever fick sommarjobb i kök – trots utbildning för vården
NYHETER 2026-08-24 KL. 21:05
Män stal från butik – polisen hittade stöldgods i bil
NYHETER 2026-08-24 KL. 20:00
Många nyfikna på villa nära hav och natur
Premium | NYHETER 2026-08-24 KL. 19:00
Gymnasiechefen efter skolattacken: "Fruktansvärt"
Premium | SPORT 2026-08-24 KL. 18:00
Experten sätter betyg på Pirates trupp och nyförvärv

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Hon tar över på Tjolöholm: ”Tror vi kan göra magi här”

Hon tar över på Tjolöholm: ”Tror vi kan göra magi här”

Nya vd:n Mia Forsäng började sitt nya jobb på plats tionde augusti. Trots det är hon redan full av idéer, men först vill hon lyssna in personalen och ge dem arbetsro.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.