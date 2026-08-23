Debatt: Ett fyllt schema räcker inte

Enligt debattörerna handlar trygg vård om mer än att fylla schemat. Foto: AI-genererad bild

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Vi är undersköterskor inom Vård & Omsorg i Kungsbacka. När vi nyligen tackades för att snabbt ha förändrat bemanningen ställde vi oss en annan fråga: Vilket pris har personalen och patienterna fått betala?

Vi ser hur erfarna undersköterskor lämnar sina fasta tjänster. Kompetensen försvinner och belastningen på dem som är kvar ökar. Ett namn i ett schema kan aldrig ersätta erfarenhet. Konsekvensen blir att patientsäkerheten riskerar att försämras.

En avdelning är planerad för tre kompetenta undersköterskor. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut. På kvällar och helger finns ingen bemanningsfunktion som kan lösa akuta sjukluckor. Då får vi själva försöka få verksamheten att fungera genom att flytta runt den lilla erfarna personal som finns mellan avdelningarna.

Vi vill därför rikta en inbjudan till våra politiker. Kom inte på en planerad rundvandring. Kom en lördag klockan 06.40. Kom när en helt ny vikarie står ensam på en avdelning och inte vet vilka patienterna är, hur avdelningen fungerar eller vart hon ska vända sig. Kom när undersköterskor på de andra avdelningarna försöker lösa situationen genom att lämna sina egna patienter för att stötta upp. Kom när vården redan har börjat och besluten måste fattas direkt.

Det är då ni får se vår verklighet. Vi skriver inte detta för att kritisera våra nya kollegor. De gör sitt bästa. Problemet är att verksamheten blivit beroende av att några få erfarna undersköterskor ständigt ska rädda situationer som organisationen borde ha planerat för. Vi älskar vårt yrke. Därför säger vi ifrån.

Trygg vård handlar inte om att fylla ett schema. Den handlar om att rätt kompetens finns på rätt plats.

Anonyma undersköterskor inom Vård & Omsorg i Kungsbacka

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