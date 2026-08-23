Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
Klik venligst
NYHETER 2026-08-25 KL. 15:03
Premium

Ministern på besök i Kungsbacka: ”Kul att vara här”

Av Christina Wagner

Moderaterna i Kungsbacka fick under tisdagen träffa försvarsminister Pål Jonson i samband med hans resa i Västsverige.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Papperstidning inkl helgbilaga (fredagar)
+ e-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 166:-/mån

För dig som inte vill bläddra i papperstidning 
E-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Premium | NYHETER 2026-08-25 KL. 15:03
Ministern på besök i Kungsbacka: ”Kul att vara här”
NYHETER 2026-08-25 KL. 13:24
Valaffischer vandaliserade: "Sparkats ner och förstörts"
Premium | NYHETER 2026-08-25 KL. 12:44
Varg gick till attack i Kungsbacka
NYHETER 2026-08-25 KL. 12:02
Misstänkt föremål – Kungsmässans parkering spärrades av
NYHETER 2026-08-25 KL. 09:25
Sol och värme – så blir tisdagens väder i Kungsbacka
NYHETER 2026-08-25 KL. 08:19
Mikro började brinna – räddningstjänsten ryckte ut
NYHETER 2026-08-25 KL. 07:57
Bråk bland ungdomar på skola – polisen ryckte ut
Premium | NYHETER 2026-08-25 KL. 07:30
Boende oroliga för trafiken i området: ”Riskfyllt för barn”
Premium | NYHETER 2026-08-25 KL. 06:45
Elever fick sommarjobb i kök – trots utbildning för vården
NYHETER 2026-08-24 KL. 21:05
Män stal från butik – polisen hittade stöldgods i bil

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-08-23 KL. 19:51
Kvinna hittad död – man anhållen misstänkt för mord
Premium | NYHETER 2026-08-24 KL. 09:04
Stinas oväntade möte med en varg: ”Mäktigt”
Premium | NYHETER 2026-08-24 KL. 07:30
Nya matbutiken har öppet dygnet runt: ”Blivit succé”
Premium | NYHETER 2026-08-24 KL. 10:20
Misstänkta mordet i Åsa: Ambulansen slog larm
Premium | NYHETER 2026-08-25 KL. 12:44
Varg gick till attack i Kungsbacka

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.