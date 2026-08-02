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BLÅLJUS 2026-08-25 KL. 16:15

Eldning av ogräs fick räddningstjänsten att rycka ut

Av Christina Wagner

Räddningstjänsten har ryckt ut på en brand i Vallda efter ett larm. Det hela ska handla om eldning av ogräs som kommit farligt nära en husfasad.

Eldning av ogräs fick räddningstjänsten att rycka ut

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom 16.03 till SOS Alarm och handlar om ett hus på Hamravägen. Enligt SOS Alarm är räddningstjänst på plats, men de har inte hunnit lämna någon rapport om det aktuella läget.

– Enligt inringaren är det en brand med öppna lågor, men vi har även fått samtal om rök utan lågor, så det är lite oklart ännu. Ingen ambulans är larmad i nuläget, säger Agnes Brandt, teamledare på SOS Alarm vid kl 16.10.

Uppdatering 16.40:

Enligt räddningstjänsten handlar det om eldning av ogräs.

– Man har eldat ogräs vid fasaden, men det var inte meningen att det skulle börja brinna som det gjorde. Men allt är under kontroll nu, säger Helena Götherström, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten Storgöteborg.

Hon meddelar även att räddningstjänsten håller på att packa ihop och kommer snart att lämna platsen.



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