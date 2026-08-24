Debatt: Ett verktyg för att nå fler elever

Distansundervisning lyfts i debatten som ett sätt att nå elever som inte klarar den fysiska skolmiljön. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

På Kungsbackas skolor görs varje dag ett beundransvärt arbete för lärande och trygghet. Trots det finns en liten grupp elever som helt står utanför undervisningen. Det är barn som vill lära, men som av olika skäl inte klarar den fysiska skolmiljön. För dem riskerar frånvaron att bli långvarig, med konsekvenser för både kunskapsutveckling och psykiskt mående.

Alliansen i Kungsbacka vill införa möjligheten till distansundervisning i kommunens egen regi för denna mycket begränsade målgrupp. Syftet är att skapa en flexibel lösning som gör det möjligt för fler elever att ta del av undervisning, struktur och gemenskap, även när klassrummet inte fungerar.

I dag tillhandahåller vi detta genom externa skolor. Det fungerar, men vi ser att det finns både pedagogiska vinster och ekonomisk klokhet i att ordna det i egen regi. Det skulle ge bättre kvalitet, tydligare ansvar och en närmare koppling till skolans ordinarie arbete.

Distansundervisning är definitivt inte en generell modell för framtidens skola, utan ett verktyg att använda när allt annat prövats. Det handlar om att ta ansvar för de elever som annars riskerar att stå helt utan utbildning.

Att stå utanför skolan är en stor riskfaktor både för kunskap och för hälsa. Kommunen har ett ansvar att agera innan frånvaron blir permanent. Distansundervisning i egen regi är ett konkret sätt att göra det.

Emanuel Forsell (M),

ordförande i nämnden för Förskola och Grundskola

Jan Eric Knutas (L),

vice ordförande i nämnden för Förskola och Grundskola

Peter Lundin (C),

ledamot i nämnden för Förskola och Grundskola

Jenny Thorbjörnsson (KD),

ledamot i nämnden för Förskola och Grundskola

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