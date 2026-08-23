Misstänkt föremål – Kungsmässans parkering spärrades av

Av Johanna Simonsson

Kungsmässans parkering spärrades av efter att ett misstänkt föremål hittats. Efter samråd med bombstyrkan konstaterades det att föremålet var ofarligt.

– Det var en tryckkokare, säger Henrik Stilling, stationsbefäl i Kungsbacka.



Polisen spärrade av Kungsmässans parkering efter att ett misstänkt föremål hittats. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var på måndagskvällen som polisen larmades till parkeringen vid Kungsmässan.

– Allmänheten ringer in och anmäler att det står ett föremål mot en pelare. Parkeringen spärras av medan föremålet granskas, säger stationsbefäl.

Det framgår inte hur stor avspärrningen var men efter en kortare insats och samråd med bombstyrkan så bekräftas det är föremålet är ofarligt.

– Det var en tryckkokare.

Insatsen avslutades runt 20-tiden på kvällen.