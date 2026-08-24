Kämpar mot ökat buller från E6 – får nej till skydd

Jeanette Åkerström med familj har anpassat sin tomt mer och mer de senaste åren i försök att dämpa ljudet från motorvägen intill. Sedan de flyttade till farföräldrarnas gamla hus på 90-talet har bullret från E6 och E20 blivit allt värre.
– Det är inte mycket vi begär, vi vill bara ha hjälp, säger Jeanette.
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