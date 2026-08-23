Valaffischer vandaliserade: "Sparkats ner och förstörts"

Av Johanna Simonsson

Flera valaffischer har sparkats ner och förstörts. Polisen har upprättat en anmälan om skadegörelse.



Polisen har upprättat en anmälan om skadegörelse efter att valaffishcer förstörts. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var under måndagen som polisen fick uppgifter om att valaffischer rivits ner.

– Det gäller ett flertal valaffischer vid cirkulationsplatsen i Onsala centrum som sparkats ner och förstörts, säger Henrik Stilling, stationsbefäl i Kungsbacka.

Anmälan kom in under måndagen men det är oklart när brottet begicks.

– Vi har upprättat en anmälan om skadegörelse.

Det finns ingen misstänkt i ärendet.