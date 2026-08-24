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NYHETER 2026-08-26 KL. 06:45
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Orosanmälningarna minskar: "Hoppas på trendbrott"

Av Anton Bergenkull Lorentzson

De senaste tio åren har orosanmälningar till socialtjänsten ökat kraftigt i Sverige och så även i Kungsbacka. Men nya siffror visar att antalet orosanmälningar sjunkit under de senaste månaderna. Är det ett trendbrott eller bara en tillfällighet?
– Jag hoppas ju på trendbrott, säger Tommy Rydfeldt, ordförande i nämnden för Individ- och familjeomsorg.

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