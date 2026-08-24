Debatt: Dags att reformera LSS

Hanna Schölander (L). Arkivfoto: Ronny Karlsson

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I Halland har en person väntat i över två år på en bostad med särskild service, trots att personen har rätt till den. Det är långt ifrån det enda exemplet. Runt om i landet väntar människor på stöd och insatser som de har rätt till. Exemplen är många och de visar alla på samma sak: samhället sviker, och människor får inte den frihet och det stöd de har rätt till.

Det var inte så LSS var tänkt att fungera.

När LSS infördes var det en av Sveriges viktigaste frihetsreformer. Människor med omfattande funktionsnedsättningar skulle få möjlighet att bestämma över sina egna liv, delta i samhället och leva som andra.

Men i dag har stödet urholkats och skillnaderna mellan kommuner är stora. Den som behöver stöd kan därför mötas av olika möjligheter beroende på var man bor. Det är inte värdigt en rättighetslag.

Riksrevisionens granskning visar på brister i kommunernas myndighetsutövning och behov av bättre statlig styrning, kunskapsstöd och tillsyn.

LSS är en rättighet, inte en förmån. Därför vill Liberalerna genomföra en ny LSS-reform. Staten ska ta över ansvaret för personlig assistans så att stödet blir mer jämlikt i hela landet. Vi vill stoppa minuträkningen och se hela människans behov. Ingen ska behöva få sin hjälp uppdelad i minuter och sekunder. Bedömningarna ska vara tydliga och rättssäkra. Kontrollen ska skärpas för att stoppa välfärdskriminalitet. Assistansersättningen ska följa kostnadsutvecklingen och rätten till ledsagning stärkas.

Vi har redan tagit viktiga steg. Sondmatning och andning räknas åter som grundläggande behov i sin helhet och föräldraavdraget vid barns assistansbedömningar har halverats.

För LSS handlar ytterst om människors rätt att bestämma över sina egna liv. Den rätten ska gälla alla, i hela Sverige. Den ska inte avgöras av postnummer.

Hanna Schölander (L),

riksdagskandidat

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