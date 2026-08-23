Bråk bland ungdomar på skola – polisen ryckte ut

Ett bråk bland flera ungdomar fick polisen att rycka ut till en skola på måndagskvällen. Nu har två anmälningar upprättats efter händelsen.
Det var vid 20-tiden på måndagskvällen som polisen larmades till en skola i Frillesås.
– Där uppehåller det sig ungdomar som är i yngre tonåren. De uppges tjafsa sinsemellan och det finns också uppgifter om att någon ska ha hotat någon annan. Det är verbalt bråk, inget våld ska ha förekommit, säger Johan Håkansson, polisens presstalesperson i region Väst.
Polisen åkte till platsen och kontrollerade tonåringarna.
– Vi fick larm om att det skulle vara ett tiotal ungdomar men vi kontrollerade tre. Även en kvinna som anslutit till platsen kontrollerades.
Polisen har upprättat två anmälningar om förolämpning och olaga hot.
– Ingen är delgiven misstanke i nuläget, säger Håkansson.
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