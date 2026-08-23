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NYHETER 2026-08-25 KL. 18:00

Efter kommunens tävling: De får köpa fastigheter

Av Anton Bergenkull Lorentzson

Två fastigheter i Kungsbacka tävlades ut i våras i var sin markanvisningstävling. Nu står det klart vilka som får köpa fastigheterna. Studor AB och JM AB kom med de bästa anbuden och ska nu bygga både småhus och flerbostadshus i centrala Kungsbacka.

Efter kommunens tävling: De får köpa fastigheter
Tävlingsbidragen som vann markanvisningstävlingarna för två centrala fastigheter i Kungsbacka. Illustrationer: Studor AB och JM AB

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Mellan den 16 mars och 24 april i våras hade intresserade aktörer möjlighet att lämna in anbud till två olika markanvisningstävlingar. En tävling gällde småhus på en fastighet i kvarteret Gjutaren och Liljan och den andra gällde flerbostadshus inom Aranäs etapp 4.

Totalt inkom tolv anbud, tio för småhustävlingen och två för flerbostadshusen. Under tisdagen fattade kommunstyrelsen beslut om vilka som tagit hem tävlingarna och vinnarna är Studor AB som får köpa en fastighet inom Gjutaren och Liljan och JM AB som får köpa Inlagsgärde 2 inom Aranäs etapp 4.

– Vi är nöjda med de två vinnande bidragen och ser fram emot den utveckling de kommer att bidra med i staden. De båda har en god genomförandeförmåga och kommer att bidra till en attraktiv och levande stad med fler bostäder, säger Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Studors förslag för fastigheten inom Gjutaren och Liljan består av tio stadsradhus med en tydlig fabriksinspirerad gestaltning. JM vill i sin tur bygga ett kvarter med bostadsrätter och ägarlägenheter som ska utformas i tydliga volymer och varieras genom olika fasader och kulörer.

– Det är extra roligt att det kommer att byggas ägandelägenheter, en boendeform som saknats i Kungsbacka, säger Lisa Andersson i pressmeddelandet.

Så här ser Studors förslag ut för fastigheten i kvarteret Gjutaren och Liljan. Illustration: Studor AB

JM AB vill bygga ett kvarter med bostadsrätter och ägarlägenheter. Förslaget gäller Inlagsgärde 2 och Aranäs etapp 4. Illustration JM AB tillsammans med Semrén & Månsson



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