Bil körde av vägen och in i stengärdsgård

Av Johanna Simonsson

En personbil har kört av och in i en stengärdsgård. Räddningstjänsten larmades till platsen.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Räddningstjänsten fick larm till Mariedalsvägen i Onsala vid 15-tiden på tisdagen.

– Det är en personbil som av oklar anledning kört av vägen och in i en stengärdsgård. Det är inget läckage på platsen och vi kommer strax lämna, säger Lars Justelius, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg, klockan 15.30.