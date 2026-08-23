Bil körde av vägen och in i stengärdsgård

En personbil har kört av och in i en stengärdsgård. Räddningstjänsten larmades till platsen.
Räddningstjänsten fick larm till Mariedalsvägen i Onsala vid 15-tiden på tisdagen.
– Det är en personbil som av oklar anledning kört av vägen och in i en stengärdsgård. Det är inget läckage på platsen och vi kommer strax lämna, säger Lars Justelius, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg, klockan 15.30.
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