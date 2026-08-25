Efter dödsfallet i Åsa – mannen har släppts

Av Johanna Simonsson, Christina Wagner

En man anhölls misstänkt för mord efter att en kvinna hittats död i en bostad i Åsa. Nu har mannen släppts.

– Vi har ingen fakta i nuläget som pekar på mord, säger Cecilia Bergsten, chef för polisens rotel för grova brott i Halland.



Polisen har utrett ett dödsfall i Åsa där en man först anhölls misstänkt för mord. Nu har mannen släppts. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

En ambulans larmades till en bostad i Åsa på söndagsmorgonen efter att en kvinna i 65-årsåldern påträffats medvetslös. Omständigheterna på platsen väckte misstankar hos ambulanspersonalen, som larmade polis. Polisen gjorde samma bedömning.

Polis och åklagare har inte velat kommentera vilka omständigheter det handlar om. En man i 65-årsåldern togs med för förhör och anhölls senare misstänkt för mord.

Polisen har genomfört en kriminalteknisk undersökning på platsen och hållit förhör med närboende.

Senast klockan 12 på onsdagen skulle åklagaren bedöma om mannen skulle begäras häktad. Vid 10-tiden stod det klart att mannen har släppts.

– Informationen som vi har i ärendet tyder på att det inte är ett mord. Vi har gjort en kriminalteknisk undersökning och nästa steg på agendan är ju så klart rättsmedicin. Brottsrubriceringen kvarstår men det är egentligen av rent utredningstekniska skäl. Vi har inga fakta i nuläget som pekar på mord, säger polisen Cecilia Bergsten, chef för polisens rotel för grova brott i Halland.

Mannen som anhölls?

– Han är släppt.