Debatt: C har inte tagit chansen

Stödet till barn och elever står i centrum för debatten om Kungsbackas skolor. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Centerpartiets ledamöter Annika Hedman och Karin Green ”röstfiskar” i sin debattartikel i Norra Halland. Ni har tillsammans med era allianspartier haft möjlighet att ge bästa stöd till barn och elever i många år. Vad menar ni med ”det är politikens ansvar att se till att alla barn/elever får rätt stöd i tid”? När ni samtidigt avslog Socialdemokraternas förslag enligt nedan. Det krävs en förklaring.

Många av de möjligheter, utmaningar och förändringar som anges i underlaget till kommunbudgeten 2027, Plan 2027-2028, står Socialdemokraterna bakom. Vi anser dock att en del av möjligheterna som anges behöver stärkas, utmaningar behöver mötas med större kraft och fler och andra förändringar behöver göras än vad som angivits.

Nedan följer de tillägg som vi anser är av avgörande vikt för att Kungsbacka kommun ska stå robusta inför en osäker och svår framtid. Det är nödvändigt att social och ekologisk hållbarhet värderas på samma nivå som den ekonomiska hållbarheten. Det är viktigt att ha en budgetpolitik som bygger på solidariska värden om ett jämlikt samhälle som håller ihop.

Möjligheter som behöver stärkas:

• Elevhälsan förstärks, vilket ger bättre förutsättningar för att minska psykisk ohälsa och öka närvaron i förskola och skola.

• Mindre barngrupper i förskolan. Färre elever i klasser grundskolan.

• Arbetsmiljön behöver stärkas för barn/elever och anställd personal.

• Fortsätta stärka Främjande fyrans arbete.

• Alla elever skall få förutsättningar för att nå gymnasiebehörighet.

• Rätt förutsättningar för att möta barns och elevers behov som de har rätt till enligt skollagen

• Tidiga insatser och förebyggande insatser till våra barn.

Centern och dess samarbetspartier M, KD, Liberalerna samt SD yrkade nej till Socialdemokraternas förslag.

Johan Tolinsson (S),

ledamot Förskola & Grundskolan

Kungsbacka

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