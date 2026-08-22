Debatt: En frisk personal ger trygghet

En trygg och frisk personal är viktig för en trygg äldreomsorg, menar Ermin Skoric (S). Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Föreställ dig Sveriges största yrkesgrupp som i Kungsbacka gör 600 000 timmar i hemtjänsten per år. Tänk alla de steg som görs av denna stora yrkesgrupp och tänk hur mycket av den tiden de står på sina fötter och utför sitt arbete. Tänk hur många kilometer detta är per år. Tänk vad ett skobidrag om 1 000 kr årligen för inköp av arbetsskor skulle betyda för var och en av dessa hårt arbetande undersköterskor.

Det är nämligen så att den som står upp och jobbar över 70 procent av sin arbetstid har ett stort behov av arbetsskor av bra kvalitet utifrån belastningssynpunkt. Fel skor kan leda till att kroppssmärtor och besvär sprider sig till andra delar av kroppen.

Detta är ett av Socialdemokraternas många vallöften för att satsa på en äldreomsorg som präglas av vilja, visioner och framtidstro i Kungsbacka.

En frisk personal ger trygghet för våra äldre. Det är dags att ta Kungsbackas välfärd om de äldre på allvar.

Ermin Skoric (S)

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