Debatt: Det är många som mår dåligt

En före detta anställd riktar kritik mot arbetsmiljön inom Vård och omsorg. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Skulle önska att våra folkvalda slutar debattera om medarbetarna på förvaltningen Vård och omsorg har rätt eller inte när det kommer rapporter om tystnadskultur.

Medarbetare och chefer på alla nivåer mår dåligt. Det går ut över privatlivet och över de som ska få hjälp. Omsorgstagare, hyresgäster och patienter drabbas.

Den situation som har accelererat de senaste åren på VO blir inte bättre av att oppositionen gör frågan till valfråga. Inte heller av att sittande majoritet gör allt för att skydda sitt anseende.

Sanningen är att hela nämnden behöver gå samman och agera. De som bär ansvaret för tystnadskulturen är tjänstemännen. Förvaltningschef, biträdande förvaltningschef och verksamhetschefer behöver granskas och i vissa fall bytas ut.

Smakfullt hade istället varit att undersöka vidare genom att prata med medarbetarna på VO, för att förstå problemet. Undersök hur många som har upplevelsen genom att låta ett externt företag skicka ut en anonym enkät.

När man avslutar sin tjänst i kommunen får man oavsett arbetsplats svara på ett antal frågor om varför man slutar. Läs vad alla som slutar skrivit. Gör er en bild av situationen och agera sedan.

Fd anställd

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