Mikro började brinna – räddningstjänsten ryckte ut

Av Johanna Simonsson

Räddningstjänsten ryckte ut efter en brand i en mikro.



Räddningstjänsten hjälpte till att vädra ut efter att det börjat brinna i en mikro. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 21-tiden på måndagskvällen som räddningstjänsten fick in larm om en brand i en byggnad i centrala Kungsbacka. Väl på plats visade det sig vara en mikro som hade börjat brinna.

Branden var redan släckt när räddningstjänsten kom fram men brandmännen hjälpte till att vädra ut röken ur byggnaden.