Bilfront stulen – flera liknande fall på kort tid

Av Johanna Simonsson

En Volvo V70 fick sin front stulen. Det är det senaste i raden av liknande stölder i Kungsbacka, där just den modellen har drabbats flera gånger.



Polisen har fått in ytterligare en anmälan om en stulen front från en Volvo V70. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Den senaste stölden upptäcktes på måndagen och har polisanmälts.

– Det har skett någon gång under natten, säger Henrik Stilling, stationsbefäl i Kungsbacka.

Händelsen följer samma mönster som en rad tidigare stölder i kommunen under de senaste månaderna, där tjuvarna riktat in sig specifikt på modellen Volvo V70.

Norra Halland har de senaste månaderna rapporterat om flera liknande fall. I mitten av juli drabbades en bilägare i centrala Kungsbacka och nyligen drabbades bilägare i både Kullavik och Frillesås.

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Front stulen från bil – flera fall på kort tid