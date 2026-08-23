Bilfront stulen – flera liknande fall på kort tid

En Volvo V70 fick sin front stulen. Det är det senaste i raden av liknande stölder i Kungsbacka, där just den modellen har drabbats flera gånger.
Den senaste stölden upptäcktes på måndagen och har polisanmälts.
– Det har skett någon gång under natten, säger Henrik Stilling, stationsbefäl i Kungsbacka.
Händelsen följer samma mönster som en rad tidigare stölder i kommunen under de senaste månaderna, där tjuvarna riktat in sig specifikt på modellen Volvo V70.
Norra Halland har de senaste månaderna rapporterat om flera liknande fall. I mitten av juli drabbades en bilägare i centrala Kungsbacka och nyligen drabbades bilägare i både Kullavik och Frillesås.
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