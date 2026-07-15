Här är badplatserna med 24 grader i vattnet just nu

Nu börjar det bli riktigt varmt i vattnet på många av de populäraste badplatserna. Här är de senaste mätningarna av badvattentemperaturerna.
Både onsdagen och torsdagen har bjudit på värmevarningar i Kungsbacka med uppemot 30 grader under eftermiddagarna. Det har satt sina spår på badvattentemperaturerna – och på två badplatser visar termometern nu hela 24 grader.
Så varmt är det på din badplats:
Gårda brygga: 21 grader (16 juli)
Utholmen: 21 grader (16 juli)
Åsa Vita Sand: 20 grader (16 juli)
Lygnern: 24 grader (16 juli)
Stora Hornsjön: 24 grader (16 juli)
Tjolöholm: 22 grader (16 juli)
Torstensvik: 21 grader (16 juli)
Hanhals: 22 grader (16 juli)
Lerkils: 20 grader (16 juli)
Dramatiskt för Kungsbacka GK:s herrlag
"Roligt att det fanns ett sådant engagemang"
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.