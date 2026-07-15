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NYHETER 2026-07-16 KL. 15:00

Här är badplatserna med 24 grader i vattnet just nu

Av Carl Johan Mårtensson

Nu börjar det bli riktigt varmt i vattnet på många av de populäraste badplatserna. Här är de senaste mätningarna av badvattentemperaturerna.

Här är badplatserna med 24 grader i vattnet just nu
Värmeböljan börjar märkas även på badtempen. Foto: Tove Eliasson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Både onsdagen och torsdagen har bjudit på värmevarningar i Kungsbacka med uppemot 30 grader under eftermiddagarna. Det har satt sina spår på badvattentemperaturerna – och på två badplatser visar termometern nu hela 24 grader.


Så varmt är det på din badplats:

Gårda brygga: 21 grader (16 juli)

Utholmen: 21 grader (16 juli)

Åsa Vita Sand: 20 grader (16 juli)

Lygnern: 24 grader (16 juli)

Stora Hornsjön: 24 grader (16 juli)

Tjolöholm: 22 grader (16 juli)

Torstensvik: 21 grader (16 juli)

Hanhals: 22 grader (16 juli)

Lerkils: 20 grader (16 juli)



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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


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