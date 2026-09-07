Debatt: Rösta inte bort din frihet

Det är en självklarhet att alla har rätt att vistas vid våra stränder. Nu är den rätten hotad! Strandskyddet ger oss alla frihet att bada, vandra, med mera vid våra stränder.
Skulle Tidöregeringen bestående av SD, M, KD och L få fyra år till så kommer allas rätt till våra stränder att försvinna! Vinnare på detta är de med strandtomt och eller stor plånbok, förlorare är alla vi andra. Stoppa hotet mot vår frihet. Rösta bort Tidögänget.
Lars Eriksson (S), gruppledare i Kungsbacka
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Carina Bergfeldt om:
✔ Nya boken ✔ Talkshowen ✔ Kristallen-priset
Balkongdramat slutade med räddningsinsats
Alice drabbades av hjärntumör och stroke när hon var 1,5 år gammal
✔ Karriärens största stund ✔ Nya yrket ✔ Kärleken till Kungsbacka
När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.