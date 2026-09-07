Debatt: Rösta inte bort din frihet

Tillgången till stränderna och strandskyddet är frågor som lyfts i debattartikeln. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det är en självklarhet att alla har rätt att vistas vid våra stränder. Nu är den rätten hotad! Strandskyddet ger oss alla frihet att bada, vandra, med mera vid våra stränder.

Skulle Tidöregeringen bestående av SD, M, KD och L få fyra år till så kommer allas rätt till våra stränder att försvinna! Vinnare på detta är de med strandtomt och eller stor plånbok, förlorare är alla vi andra. Stoppa hotet mot vår frihet. Rösta bort Tidögänget.

Lars Eriksson (S), gruppledare i Kungsbacka

Läs mer debatt:

Debatt: Sagan om en staty

Debatt: Våra äldre förtjänar trygghet

Debatt: Ge oss siffror så vi kan rösta på riktigt