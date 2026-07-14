Brand i Särö – räddningstjänsten ryckte ut

Räddningstjänsten har ryckt ut efter ett larm om en brand utomhus i Särö.
Larmet kom in idag klockan 11.06 och enligt initiala uppgifter ska det vara någon typ av gräsbrand på Lysholmsvägen i Särö. Räddningstjänsten är på väg till platsen.
– Vi är inte framme ännu men det verkar vara några tujor som har fattat eld, säger Bosse Florell, larm- och ledningsoperatören vid räddningstjänsten Storgöteborg vid klockan 11.11.
Uppdatering 11.44:
Enligt räddningstjänsten ska branden, som var av mindre omfattning, vara släckt nu.
– Det var ett par tujor eller buskar som börjat brinna. Det var mer eller mindre släckt när vi kom fram och vi är på väg att lämna nu, säger Bosse Florell, larm- och ledningsoperatör.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.