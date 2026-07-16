Gasolgrill orsakade larm om brand i Vallda

Räddningstjänsten fick in ett larm om en brand i Vallda under fredagsförmiddagen.
Larmet kom in via SOS Alarm klockan 10.18 och räddningstjänsten kallades till platsen. Enligt de första rapporterna handlade det om en brand i närheten av en publik byggnad, någonstans i närheten av Vallda golfklubb.
– Det ska vara en brand i en gasolgrill, men det ska vara släckt nu. Vi är på väg dit för kontroll nu, säger Fredrik Östlund, larm- och ledningsoperatör.
Uppdatering 10.50:
Branden ska ha skett utomhus och varit av mindre omfattning.
– Det var en gasolgrill som brann och den är släckt, vi är strax på väg hemåt, säger larm- och ledningsoperatören.
Artikeln uppdateras.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.