Gasolgrill orsakade larm om brand i Vallda

Av Carl Johan Mårtensson

Räddningstjänsten fick in ett larm om en brand i Vallda under fredagsförmiddagen.

Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in via SOS Alarm klockan 10.18 och räddningstjänsten kallades till platsen. Enligt de första rapporterna handlade det om en brand i närheten av en publik byggnad, någonstans i närheten av Vallda golfklubb.

– Det ska vara en brand i en gasolgrill, men det ska vara släckt nu. Vi är på väg dit för kontroll nu, säger Fredrik Östlund, larm- och ledningsoperatör.

Uppdatering 10.50:

Branden ska ha skett utomhus och varit av mindre omfattning.

– Det var en gasolgrill som brann och den är släckt, vi är strax på väg hemåt, säger larm- och ledningsoperatören.

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