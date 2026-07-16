Strömavbrott – elkabel skadad

Ett mindre strömavbrott drabbar boende i Östra Frillesås under fredagseftermiddagen.
Strömavbrottet har pågått sedan strax före klockan 13 idag och påverkar ett antal områden i Östra Frillesås i Kungsbacka och även delar av Varberg.
Totalt ska 86 kunder vara drabbade vid 14-tiden. Enligt Ellevio är det en elkabel som har skadats i samband med någon typ av markarbete.
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Dramatiskt för Kungsbacka GK:s herrlag
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.