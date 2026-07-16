Strömavbrott – elkabel skadad

Av Carl Johan Mårtensson

Ett mindre strömavbrott drabbar boende i Östra Frillesås under fredagseftermiddagen.



Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Strömavbrottet har pågått sedan strax före klockan 13 idag och påverkar ett antal områden i Östra Frillesås i Kungsbacka och även delar av Varberg.

Totalt ska 86 kunder vara drabbade vid 14-tiden. Enligt Ellevio är det en elkabel som har skadats i samband med någon typ av markarbete.

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