Tolv pallkragar uppeldade vid skola – utredning läggs ned

Av Carl Johan Mårtensson

Någon ska ha satt eld på ett större antal pallkragar utanför Fjärås Bräckaskolan.

– Det är en okänd gärningsman som tänt eld på uppemot tolv pallkragar, säger Johanna Engström, stationsbefäl på Kungsbackapolisen.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var i förra veckan, den 8 juli, som en brand bröt ut utanför Fjärås Bräckaskolan.

– Det är en okänd gärningsman som tänt eld på uppemot tolv pallkragar. Branden upptäcktes och släcktes av lokalvårdare, berättar stationsbefälet.

Anmälan kom in till polisen först den här veckan och enligt polisen är informationen om det inträffade begränsad.

– Det är väldigt knapphändiga uppgifter i ärendet. Vi har försökt komma i kontakt med kommunen men inte lyckats.

Polisen har beslutat att inte inleda någon förundersökning.