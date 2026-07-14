Tolv pallkragar uppeldade vid skola – utredning läggs ned

Någon ska ha satt eld på ett större antal pallkragar utanför Fjärås Bräckaskolan.
– Det är en okänd gärningsman som tänt eld på uppemot tolv pallkragar, säger Johanna Engström, stationsbefäl på Kungsbackapolisen.
Det var i förra veckan, den 8 juli, som en brand bröt ut utanför Fjärås Bräckaskolan.
– Det är en okänd gärningsman som tänt eld på uppemot tolv pallkragar. Branden upptäcktes och släcktes av lokalvårdare, berättar stationsbefälet.
Anmälan kom in till polisen först den här veckan och enligt polisen är informationen om det inträffade begränsad.
– Det är väldigt knapphändiga uppgifter i ärendet. Vi har försökt komma i kontakt med kommunen men inte lyckats.
Polisen har beslutat att inte inleda någon förundersökning.
"Roligt att det fanns ett sådant engagemang"
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.