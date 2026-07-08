Samtliga Kungsbackalag missar slutspel i lag-SM

Av Andreas Linder

När lag-SM i golf avgörs har Kungsbacka GK för första gången någonsin med lag i högsta divisionen på både herr- och damsidan. Men efter två rundors kval står det klart att inget Kungsbackalag tar sig till slutspel.



Arkivfoto: Wiktoria Klos

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

GOLF

Förutom Kungsbacka GK:s herr-och damlag ställer Gräppås GK:s damlag från Kungsbacka upp i tävlingen. Totalt samlar lag-SM 12 stycken lag på dam-och herrsidan. De första två dagarna bestod av slagspel, från vilket de åtta bästa lagen avancerade till slutspel. På onsdagskvällen stod det klart att inget av Kungsbackalagen kvalificerade sig för slutspelet. På damsidan slutade Kungsbacka GK på en trettondeplats med 75 slag över par. Gräppås GK kom näst sist med 101 slag över par.

Desto mer dramatiskt var slagspelet på herrsidan. Kungsbacka GK var enbart två slag ifrån en placering bland de åtta främsta lagen.

Nu väntar kvalspel för samtliga Kungsbackalag, där lag 9-16 gör upp om fyra platser till nästa års lag-SM. Lag-SM avslutas den 18 juli.