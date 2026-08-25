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DEBATT 2026-08-26 KL. 16:30

Debatt: Dags för värdighet

Debatt: Dags för värdighet
Shabnam Zamani (S) skriver om behovet av mer tid, personal och värdighet i äldreomsorgen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

En av mina samhällslärare i gymnasiet sa en gång att det går att döma ett samhälle utifrån hur det behandlar sina äldre. Jag förstod inte riktigt vad hon menade då. Det skulle dröja några år innan jag förstod att hon hade rätt.

Ett av mina första jobb var som vårdbiträde på ett demensboende i Kungsbacka. På den tiden hade jag bara hunnit fylla 18 år. Trots många med långtgående demens fanns det mycket som gjorde skillnad i vardagen. Nagellack, högläsning från favoritboken, eftermiddagsfikat. Allt sånt man gjorde när det fanns tid över.

För den som bara ägnar sig åt siffror är det nog svårt att förstå den biten av vården. Det faller utanför indikatorer och nyckeltal. Men effekten av det lilla mänskliga i vardagen är helt avgörande.

Sommarjobbet kom att bli tid till att reflektera över det min samhällslärare sa. Det var för många gånger personalen stod ensam med ett ansvar som var större än vad bemanningen tillät. Tiden räckte inte till att lyssna. Äldre kollegor som jobbat i kommunen i ett helt arbetsliv vittrade sakta bort.

Det är lätt att säga att äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet. Det svåra är att skapa förutsättningarna för det. Idag är situationen densamma. Personalen vittnar om samma förutsättningar år efter år. Ytterst är konsekvensen äldre som lever under ovärdiga förhållanden.

Det går att döma ett samhälle utifrån hur vi behandlar de som byggt upp vårt land. Kungsbacka rankas på plats 259 av 270 avseende boendesituation för äldre. I fyra år har vi läst äldre och omvårdnadsarbetares vittnesmål i tidningarna. I år är det val. Det är dags att äldreomsorgen får den tid, personal och värdighet som våra äldre har rätt till.

Shabnam Zamani (S),

ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige och 2:e vice ordförande för Gymnasium och arbetsmarknad i Kungsbacka

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