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DEBATT 2026-08-26 KL. 14:00

Debatt: Frillesås växer – men var ska barnen leka?

Debatt: Frillesås växer – men var ska barnen leka?
Debattören efterfrågar en bättre lekplats i Frillesås. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Frillesås växer. Det byggs nya bostäder, både bostadsrätter och hyresrätter, och allt fler familjer väljer att flytta hit. Men samtidigt saknas något så grundläggande som en större och bra lekplats – en naturlig samlingsplats för barn i olika åldrar.

I dag hänvisas barnen till två lekplatser. Den ena är knappt att betrakta som en lekplats och den andra erbjuder inte särskilt mycket för barnen att göra. När vi efterfrågar fler möjligheter för barnen hänvisar kommunen dessutom till förskolans lekplats. Problemet är att den inte är tillgänglig för allmänheten på vardagar förrän efter klockan 18.

Det innebär att barnfamiljer i Frillesås i praktiken har väldigt få alternativ för lek och umgänge efter förskola och skola – trots att det är just då många familjer har möjlighet att gå ut och leka tillsammans.

När man planerar och bygger nya bostadsområden borde barnens behov vara en självklar del av planeringen. En större lekplats med möjlighet för både yngre och äldre barn att leka, springa, klättra och umgås skulle inte bara vara en plats för lek – det skulle bli en naturlig samlingspunkt för hela Frillesås.

Varför kan vi inte satsa på något liknande i Frillesås så som Kungsbacka har? Kanske till och med en större skatepark i anslutning till en ny, större lekplats. Då skulle man kunna skapa en plats som verkligen riktar sig till barn och ungdomar i olika åldrar.

Frillesås fortsätter att växa och får fler invånare. Då måste även möjligheterna för barnen att trivas, leka och umgås få växa.

Vi hoppas att kommunen lyssnar på barnfamiljerna och satsar på en ordentlig lekplats och samlingsplats för Frillesås barn.

Bekymrad

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