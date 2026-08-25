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NYHETER 2026-08-26 KL. 16:00

Badtemperaturen i Kungsbacka – så varmt är det

Av Johanna Simonsson

Sol och varma temperaturer i Kungsbacka under onsdagen. Sommarvärmen kan säkert locka till ett sensommardopp och på flera badplatser är det 20 grader i vattnet.

Badtemperaturen i Kungsbacka – så varmt är det
Så varmt är det i vattnet vid kommunens badplatser. Foto: AI-genererad bild

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Så här varmt är det i vattnet vid din badplats:

Gårda Brygga (26 augusti): 19 grader

Utholmen (26 augusti): 17 grader

Smarholmen (23 augusti): 18 grader

Åsa vita sand (25 augusti): 19 grader

Lygnern (26 augusti): 19 grader

Stora Hornsjön (26 augusti): 20 grader

Tjolöholm (26 augusti): 19 grader

Tostenvik (26 augusti): 19 grader

Stora Iglakärr (26 augusti): 20 grader

Hanhals (26 augusti): 20 grader

Lerkils (26 augusti): 18 grader



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