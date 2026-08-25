Badtemperaturen i Kungsbacka – så varmt är det

Sol och varma temperaturer i Kungsbacka under onsdagen. Sommarvärmen kan säkert locka till ett sensommardopp och på flera badplatser är det 20 grader i vattnet.
Så här varmt är det i vattnet vid din badplats:
Gårda Brygga (26 augusti): 19 grader
Utholmen (26 augusti): 17 grader
Smarholmen (23 augusti): 18 grader
Åsa vita sand (25 augusti): 19 grader
Lygnern (26 augusti): 19 grader
Stora Hornsjön (26 augusti): 20 grader
Tjolöholm (26 augusti): 19 grader
Tostenvik (26 augusti): 19 grader
Stora Iglakärr (26 augusti): 20 grader
Hanhals (26 augusti): 20 grader
Lerkils (26 augusti): 18 grader
Nya vd:n Mia Forsäng började sitt nya jobb på plats tionde augusti. Trots det är hon redan full av idéer, men först vill hon lyssna in personalen och ge dem arbetsro.