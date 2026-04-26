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BANDY 2026-08-26 KL. 17:00
Premium

Glädjebeskedet efter FBK:s skadeoro: ”Det är jättebra”

Av Christian Johansson

Robin Björkestam hade fått beskedet att han hade en korsbandsskada. Nu återstod bara att få veta hur illa det var.
Nästa svar var ett stort glädjebesked för Frillesås BK.

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