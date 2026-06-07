Glödbrand startade i Kungsbackaskogen

Av Tove Eliasson

Räddningstjänsten larmades till Kungsbackaskogen under lördagseftermiddagen till följd av en glödbrand.



Arkivbild: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in runt tio i två på lördagseftermiddagen. En glödbrand på tio kvadratmeter ska ha startat i Kungsbackaskogen.

Klockan tio över två är räddningstjänsten på plats och har börjat släcka, berättar Bettina Svensson på räddningstjänstens ledningscentral.

– De är nog snart klara där, säger hon.