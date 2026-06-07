Glödbrand startade i Kungsbackaskogen

Räddningstjänsten larmades till Kungsbackaskogen under lördagseftermiddagen till följd av en glödbrand.
Larmet kom in runt tio i två på lördagseftermiddagen. En glödbrand på tio kvadratmeter ska ha startat i Kungsbackaskogen.
Klockan tio över två är räddningstjänsten på plats och har börjat släcka, berättar Bettina Svensson på räddningstjänstens ledningscentral.
– De är nog snart klara där, säger hon.
Lokala partiledare intervjuas inför valet
Lokala partiledare intervjuas inför valet
✔ Kontakten med moderklubben ✔ Fiaskot i Danmark ✔ Varför det blev Blekinge
Kanske har du hört honom i P4 när han varnar för storm och oväder. Eller så har du läst när han berättar om helgens väder i NH. Med 35 år på SMHI är Kungsbackabon en av Sveriges mest erfarna meteorologer. – Det mest intressanta är när det blir väldigt markanta väderskiften som går väldigt snabbt. När man lyckas förutsäga det så gör man verkligen skillnad som meteorolog, säger Torbjörn Simann.