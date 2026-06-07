Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
BLÅLJUS 2026-08-15 KL. 14:15

Glödbrand startade i Kungsbackaskogen

Av Tove Eliasson

Räddningstjänsten larmades till Kungsbackaskogen under lördagseftermiddagen till följd av en glödbrand.

Glödbrand startade i Kungsbackaskogen
Arkivbild: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in runt tio i två på lördagseftermiddagen. En glödbrand på tio kvadratmeter ska ha startat i Kungsbackaskogen.

Klockan tio över två är räddningstjänsten på plats och har börjat släcka, berättar Bettina Svensson på räddningstjänstens ledningscentral.

– De är nog snart klara där, säger hon.



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I BLÅLJUS

BLÅLJUS 2026-08-15 KL. 14:15
Glödbrand startade i Kungsbackaskogen
BLÅLJUS 2026-08-10 KL. 18:45
Larm om brand i lägenhet
BLÅLJUS 2026-08-03 KL. 19:43
Larm om brand i flerfamiljshus
BLÅLJUS 2026-08-03 KL. 17:14
Larm om brand i terräng
BLÅLJUS 2026-08-02 KL. 09:17
Misstänkt rattfull stoppades av polis
BLÅLJUS 2026-07-26 KL. 15:00
Brand i villa i Kullavik – mat på spisen
BLÅLJUS 2026-07-21 KL. 22:05
Inbrott i bil vid Varbergsvägen
Premium | BLÅLJUS 2026-06-13 KL. 09:31
Lugn skolavslutning i Kungsbacka
Premium | BLÅLJUS 2026-06-12 KL. 20:39
Rattfull omhändertogs av polis
BLÅLJUS 2026-06-07 KL. 09:47
Bilist körde in i bergvägg i Fjärås

Fler nyheter

MEST LÄSTA BLÅLJUS

BLÅLJUS 2026-08-15 KL. 14:15
Glödbrand startade i Kungsbackaskogen

Fler nyheter

Sport: Lyckades inte slå vakt om pausledningenValet: Vill driva Kungsbacka framåt – med miljö och tillväxt Blåljus: Glödbrand startade i Kungsbackaskogen Valet: Vill utveckla Kungsbacka – men i lagom takt
Sommarfest hos odlingsföreningen:
NYHETER 2026-08-15 KL. 16:45
Premium

Sommarfest hos odlingsföreningen: "Ett extra grannskap"

TV-klipp och nyheter

Fjärås nollades på hemmaplan:
2026-08-15 KL. 15:51
Premium

Fjärås nollades på hemmaplan: "Det suger"

OBK tog en stark bortaskalp efter sent avgörande
2026-08-15 KL. 16:58
Premium

OBK tog en stark bortaskalp efter sent avgörande

Vill driva Kungsbacka framåt – med miljö och tillväxt
2026-08-15 KL. 15:15
Premium

Vill driva Kungsbacka framåt – med miljö och tillväxt

Lokala partiledare intervjuas inför valet

Vill utveckla Kungsbacka – men i lagom takt
2026-08-15 KL. 10:30
Premium

Vill utveckla Kungsbacka – men i lagom takt

Lokala partiledare intervjuas inför valet

Straffades av sent baklängesmål:
FOTBOLL 2026-08-15 KL. 17:40
Premium

Straffades av sent baklängesmål: "Surt"

Lindome städade av jumbon:
FOTBOLL 2026-08-15 KL. 16:43
Premium

Lindome städade av jumbon: "Har stor respekt"

Lyckades inte slå vakt om pausledningen
FOTBOLL 2026-08-15 KL. 16:26
Premium

Lyckades inte slå vakt om pausledningen

Debatt: Frillesås tågstation – ett saftigt valfläsk?
DEBATT 2026-08-15 KL. 14:30

Debatt: Frillesås tågstation – ett saftigt valfläsk?

Glödbrand startade i Kungsbackaskogen
BLÅLJUS 2026-08-15 KL. 14:15

Glödbrand startade i Kungsbackaskogen

Debatt: Barnen förtjänar en skola som fungerar
DEBATT 2026-08-15 KL. 13:00

Debatt: Barnen förtjänar en skola som fungerar

Mittsexan lämnade Aranäs – går utomlands
HANDBOLL 2026-08-15 KL. 12:24

Mittsexan lämnade Aranäs – går utomlands

Misstänks ha rånat man i hemmet – jagade Bitcoins
NYHETER 2026-08-15 KL. 10:00
Premium

Misstänks ha rånat man i hemmet – jagade Bitcoins

Här checkar katterna in – pensionären öppnade eget
NYHETER 2026-08-15 KL. 09:00
Premium

Här checkar katterna in – pensionären öppnade eget

Aranäsprofilen om att vända hem till Sverige
HANDBOLL 2026-08-14 KL. 20:00
Premium

Aranäsprofilen om att vända hem till Sverige

✔ Kontakten med moderklubben ✔ Fiaskot i Danmark ✔ Varför det blev Blekinge

50 låtar på ett år – nu prisas han för sin musik
KULTUR & NÖJE 2026-08-14 KL. 19:00
Premium

50 låtar på ett år – nu prisas han för sin musik

Svinstall blev ateljé – nu målar 71-åringen varje dag
FAMILJ 2026-08-14 KL. 18:00
Premium

Svinstall blev ateljé – nu målar 71-åringen varje dag

Nöjeskrönika: När vi plötsligt blir bättre än proffsen
KULTUR & NÖJE 2026-08-14 KL. 17:00

Nöjeskrönika: När vi plötsligt blir bättre än proffsen

Flera anmälningar om falska biljetter
NYHETER 2026-08-14 KL. 16:30
Premium

Flera anmälningar om falska biljetter

Krönika: Ta chansen och tyck till
KRÖNIKOR 2026-08-14 KL. 16:00

Krönika: Ta chansen och tyck till

Husvagn har vält på E6 – stor trafikpåverkan
NYHETER 2026-08-14 KL. 15:44

Husvagn har vält på E6 – stor trafikpåverkan

Debatt: Alliansen och SD sitter lugnt i ”båten”
DEBATT 2026-08-14 KL. 14:00

Debatt: Alliansen och SD sitter lugnt i ”båten”

Nu blir röstkorten digitala
NYHETER 2026-08-14 KL. 13:15
Premium

Nu blir röstkorten digitala

Sommarvärmen slår till – men snart vänder vädret
NYHETER 2026-08-14 KL. 12:30
Premium

Sommarvärmen slår till – men snart vänder vädret

Efter problemen vid skolan – vägen blir bussfil
NYHETER 2026-08-14 KL. 12:00
Premium

Efter problemen vid skolan – vägen blir bussfil

Kraftig ökning av tillbud inom vården: ”Stort mörkertal”
NYHETER 2026-08-14 KL. 11:30
Premium

Kraftig ökning av tillbud inom vården: ”Stort mörkertal”

Tölö värvar från Åsa – jagar fler spelare
SPORT 2026-08-14 KL. 11:09
Premium

Tölö värvar från Åsa – jagar fler spelare

Debatt: Se individen bakom statistiken
DEBATT 2026-08-14 KL. 10:00

Debatt: Se individen bakom statistiken

Oklippt kulle väcker ilska bland boende: ”Bedrövligt”
NYHETER 2026-08-14 KL. 07:30
Premium

Oklippt kulle väcker ilska bland boende: ”Bedrövligt”

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | FOTBOLL 2026-08-15 KL. 17:40
Straffades av sent baklängesmål: "Surt"
Premium | FOTBOLL 2026-08-15 KL. 16:58
OBK tog en stark bortaskalp efter sent avgörande
Premium | NYHETER 2026-08-15 KL. 16:45
Sommarfest hos odlingsföreningen: "Ett extra grannskap"
Premium | FOTBOLL 2026-08-15 KL. 16:43
Lindome städade av jumbon: "Har stor respekt"
Premium | FOTBOLL 2026-08-15 KL. 16:26
Lyckades inte slå vakt om pausledningen
Premium | FOTBOLL 2026-08-15 KL. 15:51
Fjärås nollades på hemmaplan: "Det suger"
Premium | NYHETER 2026-08-15 KL. 15:15
Vill driva Kungsbacka framåt – med miljö och tillväxt
DEBATT 2026-08-15 KL. 14:30
Debatt: Frillesås tågstation – ett saftigt valfläsk?
BLÅLJUS 2026-08-15 KL. 14:15
Glödbrand startade i Kungsbackaskogen
DEBATT 2026-08-15 KL. 13:00
Debatt: Barnen förtjänar en skola som fungerar
HANDBOLL 2026-08-15 KL. 12:24
Mittsexan lämnade Aranäs – går utomlands
Premium | POLITIK 2026-08-15 KL. 10:30
Vill utveckla Kungsbacka – men i lagom takt

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Möt Kungsbackas egen meteorolog – 35 år på SMHI

Möt Kungsbackas egen meteorolog – 35 år på SMHI

Kanske har du hört honom i P4 när han varnar för storm och oväder. Eller så har du läst när han berättar om helgens väder i NH. Med 35 år på SMHI är Kungsbackabon en av Sveriges mest erfarna meteorologer. – Det mest intressanta är när det blir väldigt markanta väderskiften som går väldigt snabbt. När man lyckas förutsäga det så gör man verkligen skillnad som meteorolog, säger Torbjörn Simann.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.