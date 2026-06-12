Misstänkt misshandel vid rastplats

Under lördagskvällen fick polisen in ett larm om en misstänkt misshandel vid Torpasjöns rastplats.
Klockan 21.17 på lördagskvällen ringer en förbipasserande till polisen om vad som ser ut att vara ett fullt slagsmål mellan två män på rastplatsen Torpasjön, mellan Fjärås och Frillesås. Det ska ha rört sig om två män, varav den ena stått över den andra och måttat slag.
När polisen kom till platsen påträffade de ett flertal personer i 20-årsåldern, där en av dem hade tydliga skador i ansiktet.
– Han hade ett blåmärke på kinden och ett rivmärke på halsen, säger Johan Håkansson, polisens presstalesperson i region Väst.
Polisen har upprättat en anmälan och en motanmälan om misshandel, mot de två personer som misstänks varit inblandade.
– Ingen av personerna är särskilt intresserade av att medverka i utredningen, så det exakta händelseförloppet är ännu inte klarlagt, säger Johan Håkansson.
Det finns inga uppgifter om att någon behövt uppsöka vård.
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