Inbrott i bil vid Varbergsvägen

Av Sven Lundstedt

Klockan 14.25 rapporterades ett bilinbrott till polisen.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Klockan 14.25 rapporterades ett bilinbrott till polisen. En man i 30-årsåldern hade bara för en kort stund lämnat sin personbil på Varbergsvägen i Landa.

När han kommer tillbaka får han se att en av rutorna är krossad. Polisen kommer till platsen och upprättar en anmälan om bilinbrott.

Det är oklart om något i bilen har blivit stulet. Enligt polisen finns ingen misstänkt för brottet.