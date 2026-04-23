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BLÅLJUS 2026-06-12 KL. 20:39
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Rattfull omhändertogs av polis

Av Christina Nordwall

Efter att en ur allmänheten slagit larm om att ett fordon körde vingligt ryckte polisen ut. Nu misstänks föraren för rattfylleri.

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