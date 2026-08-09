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FOTBOLL 2026-08-13 KL. 15:00
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Avslöjar: Duon lämnar OBK för seriekonkurrent

Av Eric Andersson

Onsala BK:s trupp tunnas ut inför höstsäsongen. NH kan avslöja att klubben tappar två spelare till en seriekonkurrent.

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