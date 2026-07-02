Mittsexan lämnade Aranäs – går utomlands

Av Eric Andersson

Rebecca Hofsten lämnade HK Aranäs efter degraderingen till allsvenskan. Nu har mittsexan gjort klart med en ny klubb.

HANDBOLL. För ett drygt år sedan valde Rebecca Hofsten att lämna IF Hallby där hon lirat i sex säsonger för att krita på för HK Aranäs. Det blev ingen succé varken för mittsexan själv som drogs med skador, eller laget. Säsongen slutade som bekant i en degradering till allsvenskan och redan innan dess hade 27-åringen aviserat att det bara skulle bli en säsong i Kungsbackaklubben.

Nu står det klart att Rebecca Hofsten spelar utomlands den kommande säsongen. Hon har skrivit på för norska Halden 2.

– Jag har fått ett väldigt bra intryck av både klubben och tränarstaben från första början. Det känns som en klubb med tydliga ambitioner och ett lag fullt av hungriga spelare som vill utvecklas. Jag ser fram emot den här utmaningen och hoppas kunna bidra med min erfarenhet från svensk handboll, säger Rebecca Hofsten till klubbens sociala medier.