50 låtar på ett år – nu prisas han för sin musik

Efter en dag hade han lärt sig den första låten. Efter två dagar kunde han ytterligare en låt. Nu, drygt 20 år senare, har dragspelaren John Carlsson vunnit stipendium för sin musik, och har komponerat 50 låtar på ett år.
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