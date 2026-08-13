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NYHETER 2026-08-14 KL. 07:30
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Oklippt kulle väcker ilska bland boende: ”Bedrövligt”

Av Christina Nordwall

Tidigare var den gräsklädda kullen mellan Gullregnsvägen och Kaprifolvägen välbesökt av både unga och gamla. Men picknickar, lekar och bollspel fick upphöra när kommunen slutade klippa gräset. I stället frodas fästingar i det höga gräset menar boende i området.
– Vi förstår att det är en besparing men varför just där? Detta är mitt i stan, i ett bostadsområde och inte på landet, säger några som Norra Halland talat med.

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